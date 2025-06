Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – ‘Puccini 4.0’ è il titolo del cortometraggio di Riccardo Dalle Luche sulla vita di Giacomo Puccini, prodotto in occasione del centenario dalla morte del compositore, avvenuta il 29 novembre 1924, e che è stato presentato in conferenza stampa al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso.

Insieme al regista sono intervenuti la presidente della commissione Cultura Cristina Giachi, il presidente della commissione Affari istituzionali Giacomo Bugliani e lo sceneggiatore del cortometraggio Pier Paolo Poggi. L’opera, patrocinata dalla Regione Toscana, è rivolta ai giovani affinché possano conoscere o riscoprire la figura del grande musicista, valorizzando al contempo i luoghi in cui ha vissuto e che hanno ispirato i suoi capolavori.

“Siamo felici di presentare un’opera pensata per le celebrazioni del centenario pucciniano – ha detto la presidente della commissione cultura Cristina Giachi – ed è un modo bello ed originale di attualizzare una figura storica protagonista della nostra cultura. Puccini porta il nome della Toscana del mondo e con questo cortometraggio abbiamo uno strumento in più per conoscere questa figura e per far conoscere la sua storia ai più giovani.”

“Un motivo di orgoglio vedere due figure importanti del nostro territorio come Poggi e Dalle Luche – ha detto il consigliere regionale Giacomo Bugliani – ricordare la figura del grande compositore Puccini. La storia è inedita e viene ricostruita nei luoghi dove ha vissuto realmente il maestro. Un progetto che ha visto la partecipazione di molti enti locali e l’impegno congiunto delle province di Lucca e Massa Carrara”

“Abbiamo voluto raccontare in modo brillante la storia del grande compositore Giacomo Puccini – ha detto lo sceneggiatore Pierpaolo Poggi – e soltanto nel finale si comprende il senso di questa storia. Noi raccontiamo Puccini attraverso i suoi paesaggi e le sue musiche, senza che il personaggio sia in scena.”

“Un film difficile da finanziare e realizzare – ha detto il regista Riccardo Dalle Luche – che ha coinvolto molti attori giovani locali, girato tra Massaciuccoli e Lucca, nella casa natale di Puccini. Nel nostro film si vede la bellezza della Toscana e dei luoghi frequentati dal maestro.”

“Abbiamo creduto in questo progetto e cercato i finanziamenti necessari – ha detto la produttrice dell’Apuania Film Commission Daniela Marzano – e trovato l’adesione convinta dei comuni e il sostegno anche finanziario della Regione Toscana.”

Nel suggestivo documentario uno strano individuo dalle sembianze del Maestro Giacomo Puccini, si aggira proprio nei luoghi da lui frequentati in vita. La nostra protagonista, imbattendosi casualmente su di lui, decide di indagare per scoprire chi sia realmente.

