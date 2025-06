Tempo lettura: 3 minuti

FIRENZE – Si apre il prossimo 20 giugno, con un brindisi ospitato dallo storico Caffé delle Giubbe Rosse a Firenze, la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate che anche quest’anno mette al centro la Toscana diffusa, con i suoi borghi, angoli nascosti, musei, piazze e stabilimenti balneari. Il contenitore di eventi, che dal 20 al 24 giugno animeranno la regione, è promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria.

Numerosi gli appuntamenti in tutta la regione per scoprire le bellezze toscane abbinando eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate ed esperienze culturali. Un fitto calendario di spettacoli, percorsi tra storia, arte ed enogastronomia, escursioni a contatto con la natura, ma anche un invito a sperimentare ciò che della Toscana è meno scontato e meno frequentato, a partire dai tanti piccoli borghi in grado di offrire esperienze di cammini, di scoperta, di lentezza e quiete.

Collettore di tutte le iniziative è lo spazio dedicato ad Arcobaleno estate all’interno di www.visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione nella regione curato da Fondazione Sistema Toscana e che nell’ultimo anno ha contato quasi cinque milioni di visitatori. Dal link www.visittuscany.com/it/ arcobaleno, oltre a consultare il programma in continuo e costante aggiornamento via via che Comuni, ambiti turistici, enti ed associazioni ed operatori caricheranno nuovi appuntamenti, è anche possibile scaricare il kit grafico per promuovere le proprie iniziative online e offline. Per aderire alla rassegna con eventi ed offerte vanno seguite le istruzioni disponibili al link.

L’anteprima dell’edizione 2025 sarà ospitata il prossimo 18 giugno a Barberino del Mugello in provincia di Firenze con un incontro dal titolo ‘Sulla via degli dei tra passato e futuro’. Ritrovo alle ore 10.30 al camping il Sergente a Barberino del Mugello con passeggiata e buffet a base di prodotti enogastronomici del territorio. A cura di Confesercenti Toscana.

L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 20 giugno alle Giubbe Rosse, in piazza della Repubblica a Firenze, con un brindisi organizzato da Confcommercio Firenze.

Sabato 21 giugno

Grosseto, ore 17, in occasione del 50° anniversario della Costituzione del Parco Naturale della Maremma, itinerari e visite guidate all’interno del Parco, apertura al pubblico e ai lettori de La Nazione. Interverrà il presidente del Parco Simone Rusci. Al termine degustazione di prodotti tipici a cura di Coldiretti Grosseto.

Castiglione della Pescaia (GR), ore 20, all’Orto del Lilli, concerto con il Maestro Giacomo Loprieno e la Ensemble Symphony Orchestra per lo spettacolo ‘The Legend – Tribute to Morricone’ per il Solstizio d’estate e la ‘Giornata Europea della Musica’. Ingresso gratuito, organizzato dalla Regione.

Lucca, ore 18.30, al Teatro del Giglio-Giacomo Puccini Lucca aperitivo musicale ‘Lucca festeggia la Giornata Europea della Musica’ con gli allievi del Conservatorio Luigi Boccherini.

Montecatini Alto (PT), ore 21, AperOlivi – Fett’unta 2.0, degustazioni di olio abbinate a quelle di vini toscani, passeggiate guidate lungo gli antichi sentieri che conducono al borgo e musica dal vivo. A cura di Comune di Montecatini Terme, Confcommercio Pistoia-Prato e Consorzio Lovealto.

Empoli (FI), dal 20 al 22 giugno, Empoli classic Passione & Motori, raduni esibizioni, food, music. Il 20, dalle 9 alle 17.30, tappa Mille miglia per le vie del centro storico; il 21 ed il 22 auto/moto raduni live show. Organizzazione Confesercenti.

Valdichiana (Capitale toscana della cultura 2025), dal 20 al 24 giugno itinerari del gusto, mostre, eventi, concerti e iniziative nei borghi (Sinalunga, Trequanda, Chiusi, Sarteano, Pienza, Chianciano Terme, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena, Montepulciano, Cetona). A cura dell’Unione Comuni della Valdichiana

Domenica 22 giugno

Pisa, ore 19, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale cena sul ponte di Mezzo per 500 persone con piatti della tradizione toscana. A cura di Confcommercio e Confristoranti.

Martedì 24 giugno

Arezzo, dalle ore 18 nel parco del Prato appuntamento con la VI edizione aretina di Aperitivo d’estate, percorso di gusto tra piatti gourmet, musica live e visite guidate. Un viaggio nel gusto alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio. A cura di Confcommercio Firenze-Arezzo.

