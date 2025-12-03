Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – La Fisascat CISL Siena promuove per il 10 dicembre l’iniziativa “Un Cuore per i Cassieri”, una giornata dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori della Grande Distribuzione Organizzata e del terziario.

Al centro dell’iniziativa c’è la figura del cassiere, presidio umano fondamentale della relazione con la comunità e simbolo dell’intero settore. Una giornata che nasce in un contesto di forte preoccupazione dopo la violenza subita dalla cassiera dell’Esselunga di Novoli, i licenziamenti effettuati da PAM Panorama nell’ambito del cosiddetto test carrello, episodi che stanno generando timore, tensione e un clima professionale difficile in tutta la GDO.

La Fisascat CISL Siena ribadisce che chi lavora alla cassa è una persona, non un numero, e che nessuna metodologia può mettere a rischio dignità, serenità e sicurezza dei lavoratori, tanto più durante le festività natalizie.

“I cassieri sono il volto umano del settore: accolgono, gestiscono, risolvono problemi, assicurano continuità anche in condizioni difficili. Gli episodi delle ultime settimane – dalla violenza di Novoli ai licenziamenti legati al test carrello – dimostrano quanto questa categoria sia vulnerabile e nello stesso tempo indispensabile – spiega Marco Brogi Segretario Generale Fisascat CISL Siena. Con questa giornata vogliamo mandare un messaggio semplice e forte: Siena è con i cassieri, e la CISL è accanto a loro. I lavoratori PAM di Siena rappresentano un settore fatto di turni impegnativi, orari pesanti e festività lavorate. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, per la professionalità e l’umanità che garantiscono ogni giorno alla comunità”.

L’iniziativa. La mattina del 10 dicembre, gli operatori CISL saranno presenti nei principali supermercati della provincia di Siena per distribuire cuori simbolici da donare ai cassieri, gesto che intende esprimere vicinanza e riconoscenza. L’iniziativa abbraccia tutto il settore alimentare, abbigliamento, hi-tech, retail, servizi e terziario perché ogni cassiere è un punto essenziale della comunità.

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 al Centro Commerciale Porta Siena la Cisl effettuerà un presidio simbolico e pacifico con l’obiettivo di sostenere tutti i lavoratori della GDO, in un momento caratterizzato da ingiustizie e pressioni indebite.

La presenza della Fisascat CISL Siena sarà un gesto di vicinanza e supporto, in particolare ai lavoratori della PAM di Siena, che più di altri stanno vivendo una fase delicata e complessa. Un’occasione per affermare che nessun lavoratore deve sentirsi solo di fronte a violenze, incomprensioni o strumenti che minano la dignità professionale. La giornata si chiuderà con un flash mob simbolico, a testimonianza del fatto che la dignità dei cassieri non può essere messa alla prova da nessun sistema.

Tutti i cassieri della provincia – di ogni settore – possono ritirare il proprio cuore simbolico della cittadinanza presso le sedi CISL Siena.

