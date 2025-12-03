Tempo lettura: 1 minuto

SAN QUIRICO D’ORCIA – “Un turismo sostenibile per una nuova gestione dei nostri territori”: questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 17 a Palazzo Chigi Zondadari a San Quirico d’Orcia, in occasione delle celebrazioni per i 20 anni dal riconoscimento UNESCO della Val d’Orcia (2004-2024).

L’evento, promosso dal Comune di San Quirico d’Orcia, rappresenterà un’importante occasione di riflessione sul futuro di uno dei paesaggi più iconici d’Italia, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità legate a un turismo sempre più consapevole della cultura e dell’identità delle comunità locali.

Tra gli interventi previsti quello di Marco Bartoli, Sindaco di San Quirico d’Orcia e Presidente della Conferenza dei Sindaci della Val d’Orcia, Leonardo Marras Assessore al Turismo e all’Economia della Regione Toscana, Luca Rossi Sindaco di Castiglione d’Orcia e Presidente della Conferenza dei Sindaci Val d’Orcia, Michele Angiolini Sindaco di Montepulciano e Delegato Anci Toscana al Turismo, Nicoletta Matteuzzi Funzionaria Storica dell’Arte SABAP Siena, Grosseto e Arezzo e Robert Kropfitsch – Consigliere Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Italy.

«I venti anni dal riconoscimento UNESCO della Val d’Orcia non sono solo un traguardo da celebrare, ma soprattutto un punto di analisi e ripartenza per il futuro. Questo paesaggio straordinario è il frutto di secoli di lavoro dell’uomo in armonia con la natura: oggi abbiamo la responsabilità di consegnarlo alle prossime generazioni. L’incontro vuole essere un momento concreto di confronto tra istituzioni, esperti e comunità per misurarsi insieme con il tema dell’accoglienza turistica. Solo così la Val d’Orcia potrà continuare a essere luogo vivo, autentico e accogliente come lo è sempre stato», ha commentato il sindaco Bartoli.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

