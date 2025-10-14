Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – “La grande sfida di ogni destinazione turistica culturale è oggi quella di garantire un equilibrio tra la corretta modalità di visita dei luoghi e la tutela del patrimonio”.

Verrà presentato giovedì 16 ottobre alle 18 a Siena, nella cornice del Palazzo delle Papesse in via Di Città 126, il libro “Bellezza Italia. Manuale d’uso per il turismo che vogliamo” (primamedia editore), scritto a quattro mani da Gianluca De Felice, operatore culturale e segretario dell’Opera della Primaziale Pisana, e Roberto Guiggiani, docente e operatore turistico con tante esperienze diverse alle spalle. A dialogare con gli autori il giornalista Orlando Pacchiani.

“Il nostro libro vuole essere un manuale d’uso che va in questa direzione. La collaborazione fra operatori del turismo e operatori della cultura è il punto di partenza fondamentale per costruire nuovi prodotti turistici, nuovi servizi di accoglienza, nuove forme di visita. E attirare in questo modo turisti meno frettolosi e superficiali” spiega Guiggiani.

Il saggio nasce da un dialogo schietto, appassionato e senza preconcetti tra Gianluca De Felice e Roberto Guiggiani per una gestione corretta creativa del patrimonio culturale. Attraverso l’analisi di temi come marketing, valorizzazione del patrimonio, evoluzione del turismo culturale, overtourism e gestione delle destinazioni, il volume propone spunti e strumenti utili a comprendere e approfondire le sfide di un settore economico in continua evoluzione importante per il nostro Paese, in grado di generare, sempre più, occupazione e ricchezza.

Gli autori

Gianluca De Felice è segretario dell’Opera della Primaziale Pisana, fabbriceria che gestisce il complesso monumentale della Piazza del Duomo di Pisa, oltre che segretario dell’Associazione che unisce le più importanti fabbricerie italiane.

Roberto Guiggiani è docente di “Evoluzione dei mercati e nuove tendenze nel turismo” alla Fondazione Campus di Lucca / Università di Pisa e di “Management del turismo Sostenibile” alla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Pisa.