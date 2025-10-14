Tempo lettura: < 1 minuto

CHIANCIANO TERME – In seguito alla segnalazione di una cittadina alla Polizia locale, sono stati rinvenuti, in un’area isolata della città in prossimità di un’isola ecologica, sei cartoni di generi alimentari destinati a colletta alimentare.

I beni, seppur ancora non scaduti, per ragioni igienico sanitarie non potranno essere riutilizzati se non per una piccola parte che sono già stati destinati ad un locale canile. Al momento sono in corso approfondimenti da parte del Comando della Polizia Locale. Allo stesso tempo è stato interessato il gestore dei rifiuti che procederà con il ritiro dei cartoni.

“Questa vicenda, emersa grazie alla segnalazione attenta e responsabile di una nostra cittadina, rappresenta un fatto grave che non può e non deve passare inosservato. Come Amministrazione comunale di Chianciano Terme, siamo profondamente rammaricati per lo spreco di generi alimentari che le associazioni destinano a famiglie e soggetti fragili segnalati dai servizi sociali, iniziative che mobilitano il cuore generoso della nostra comunità per sostenere chi si trova in difficoltà. Ringrazio pubblicamente la Polizia Locale per l’intervento tempestivo nella speranza che certi comportamenti non abbiano più a verificarsi. Lavoreremo con ancora maggiore vigore per supportare le associazioni, nel rafforzamento dei protocolli di gestione delle raccolte alimentari, garantendo che doni come questi arrivino a chi ne ha bisogno, senza disperdersi inutilmente”, commenta la sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli.