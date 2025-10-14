Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – “Innanzitutto vivissimi complimenti a Eugenio Giani. Il voto in Toscana ci consegna comunque due segnali importanti. Il primo è che la Lega di Salvini e Vannacci fa titoli di giornali ma non piace agli italiani e non prende voti. E lo dico dal territorio in cui la Lega è nata”.

A scriverlo sul suo profilo social il sindaco di Milano Beppe Sala commentando l’esito delle elezioni regionali in Toscana.

“I malumori che i vertici leghisti hanno cercato di tenere sotto traccia ormai sono fin troppo evidenti. Il secondo è che in un’epoca di apparente dominio degli estremismi c’è spazio per proposte moderate e riformiste. Così è il Presidente Giani. E così sono i riformisti, che hanno ottenuto un risultato molto positivo. Certo, bisogna ambire ad avvicinarsi al 10% a livello nazionale: ma crediamo sia impossibile per una forza riformista e moderata, laica e cattolica democratica? Secondo me, no” prosegue il primo cittadino milanese.

“Per questo, come ho già pubblicamente suggerito, serve una vera e propria costituente dei moderati e dei riformisti, una Convenzione Repubblicana. I nostri valori, di noi che vogliamo un progresso giusto e il riconoscimento di diritti e regole, sono i valori della Repubblica e della stella polare che resta sempre la Costituzione” conclude Sala.