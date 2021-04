SIENA – Un numero verde per aiutare le persone con elevata fragilità ad orientarsi nel percorso verso il vaccino. Sarà attivo dalle ore 8 di venerdì 16 aprile il numero 800432525, strumento integrativo del portale regionale per la prenotazione e sarà a disposizione di tutti i cittadini fragili della Asl Tse che hanno avviato il percorso vaccinale o intendano farlo.

Utile uno strumento integrativo diretto

Il numero sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì. «Lo abbiamo attivato per poter rispondere alle domande di questi cittadini – commenta il direttore generale Antonio D’Urso – Il portale regionale prenotavaccini è lo strumento di accesso ma l’estrema varietà delle situazioni può rendere utile uno strumento integrativo diretto e cioè una telefonata che possa favorire una maggiore comprensione del percorso vaccinale e cioè quello che deve o non deve la persona fragile».

Chi può usufruire del servizio

Il nuovo servizio è riservato alle persone con elevata fragilità della Asl Tse e a persone che, pur avendo un’altra residenza e quindi una diversa Asl, sono seguite da servizi della Toscana Sud Est. La Regione ha suddiviso le persone con elevata fragilità in due tabelle: nella prima sono elencate le persone estremamente vulnerabili considerate tali per condizioni patologiche; nella seconda le persone portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

Le persone che rientrano nella prima tabella, sono stati a loro volta suddivise in due categorie. Ancora sul sito aziendale saranno pubblicate, ad iniziare da domani, le domande più frequenti che giungono in questi giorni ai telefoni e alla mail aziendali. Il consiglio è, prima di rivolgersi a InfoFragili, di verificare se eventualmente la risposta alla domanda sia già presente tra le FAQ.