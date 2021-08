AREZZO – Dopo il Comune di Pisa anche quello di Arezzo aderisce all’appello del Comune di Molazzana in provincia di Lucca e accoglie 6 cani.

«Abbiamo risposto subito all’appello lanciato da Anci Toscana e adesso, dopo gli opportuni e doverosi controlli, il nostro canile municipale conta altri sei nuovi ospiti, in attesa di essere adottati – dichiara l’assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali del Comune di Arezzo Giovanna Carlettini –. Il grado di civiltà di una comunità si misura anche dall’attenzione che viene riservata agli animali, e Arezzo non manca certo di questo genere di sensibilità. Ci siamo immediatamente attivati per valutare le possibilità di accoglienza della nostra struttura – continua Carlettini –. Sei è stato il numero di cani, tutti di taglia medio-piccola, che per il momento abbiamo potuto ospitare. Ma una volta finiti i lavori di ampliamento saremo in grado di accogliere altri sfortunati amici a quattro zampe». Lavori di cui si sta occupando l’ENPA che stanno procedendo speditamente e che, come ha spiegato il suo presidente provinciale Alessandra Capogreco, sono stati resi resi possibili grazie ad un generoso lascito testamentario. I sei cani sono adesso seguiti ed accompagnati in un percorso di rieducazione dal personale specializzato dell’ente nazionale della proteziona animali, che ne valuterà il momento giusto per l’adozione. «Sono ancora un po’ impauriti ma sono dolcissimi. Sono certa che al momento opportuno troveranno subito chi li vorrà far crescere con la cura e il rispetto che meritano», conclude l’assessore Carlettini.