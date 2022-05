CHIUSI – ‘Una Sconosciuta’, il film di Fabrizio Guarducci con protagonista Sebastiano Somma, girato a Chianciano Terme, dopo essere stato proiettato con successo nelle importanti sale, aver ottenuto premi e riconoscimenti, torna con il cast in Toscana, a Chiusi, protagonista sabato 14 maggio al Clev Village.

Una serata evento, in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme, quando con la proiezione del film si incontreranno Guarducci e Somma, Morgana Forcella, il produttore Matteo Cichero che, con altri componenti del cast, introdurranno la proiezione. Un film cult proiettato nel periodo del dramma della pandemia che Guarducci ha saputo immaginare prima che il Covid sconvolgesse l’umanità.

«’Una Sconosciuta’ – spiega Sebastiano Somma – è ambientato nel lockdown anche se non ne parla. Al centro della trama, un dialogo tra coscienze che rivela un vuoto che tutti noi ci portiamo dentro. Quando siamo arrivati a Chianciano, non avevamo una sceneggiatura: nata da un confronto, stimolata dal corso degli eventi, ha posto al centro della vicenda un’alienazione dell’animo».

La vicenda è ambientata a Chianciano Terme nei primi mesi 2020, quando il bar comunale della Villa è chiuso e il lockdown allontana le persone. Daniele, Sebastiano Somma, titolare del bar, pensa alla ripresa. La sua antica passione per il teatro amatoriale, recuperata dopo anni, lo aiuta a superare la perdita della figlia Sophie. Intanto, riapre la sua attività con il fedele cameriere Elpide, Andrea Muzzi. In questo scenario, tra i tavolini del bosco, compare una giovane sconosciuta, Desirée Noferini. Ordina un tè verde e legge il suo libro. In poco tempo, la presenza della donna, silenziosa ed espressiva, è uno stimolo per la rinascita della piccola comunità toscana.

Un film nuovo nel quale emerge la sperimentazione di generi, l’attenzione ai particolari d’ambientazione e, soprattutto, all’introspezione psicologica dei personaggi. Una continua ricerca che amalgama generi, mezzi e traiettorie narrative.

«Non abbiamo voluto una sceneggiatura – osserva il regista Guarducci – perché dovevamo capire lo stato d’animo dei cittadini nel periodo di pandemia, quando abbiamo girato il film. Volevamo trasmettere in diretta la situazione reale. È stato un esperimento per ricordare che, come diceva Epitetto, ‘ciò che turba gli uomini non sono le cose, ma le opinioni che essi hanno delle cose’. Questo film deve aiutare a non dimenticare». Per la colonna sonora, musiche originali composte dal maestro Pino Donaggio.

‘Una Sconosciuta’ arriva al Clev Village dopo un interessante percorso. Girato interamente a Chianciano Terme, dopo il debutto in anteprima al Parco delle Terme, si è aggiudicato tre Premi al Terra di Siena International Film Festival: miglior film, miglior attore e miglior produttore; ed ancora, molti altri i riconoscimenti internazionali e le standing ovation: il Coliseum International Film Festival, Saint Petersburg Film & Television Festival, Inside Nollywood International Film Festival, Montreal Independent Film Festival, Anatolian Film Award. Dopo le presentazioni nelle sale cinematografiche del territorio nazionale, il Clev Village precede la presentazione di ‘Una Sconosciuta’ nelle reti televisive.

Inizio proiezione alle 20,45 (per le prenotazioni 0578 275077).