FIRENZE – Si chiama Hia (Hospitality Innovation Academy), nasce a Firenze e formerà figure professionali di middle-management altamente richieste dalle grandi compagnie alberghiere internazionali e scarsamente reperibili sul mercato del lavoro per la mancanza di formazione adeguata.

Sperimentare sul campo tutta la didattica su alberghi reali

Il progetto è sviluppato con Swiss Education Group e Ospitalia Academy: il primo open day aperto a ragazzi e famiglie si terrà il 2 luglio all’Hotel Mulino e il primo corso partirà a gennaio 2022. Il percorso di formazione è articolato su tre anni: la stessa didattica in aula sarà effettuata utilizzando location alberghiere, dando ai ragazzi la possibilità di sperimentare sul campo tutta la didattica su alberghi reali: fra le materie trattate, lingue straniere, marketing turistico, finanza, digitale, design, tecniche di leadership e pianificazione strategica. Per il primo anno Hia si promette di formare un massimo di 20 studenti. «Sono molto contento di questo progetto – ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella – perché va proprio nella direzione che da sindaco avevo indicato nel mio programma di mandato: fare di Firenze sempre di più una capitale internazionale dell’alta formazione. Abbiamo eccellenze nella moda, nell’artigianato, nel settore delle scienze manageriali, ma in effetti mancava, in quella che è la capitale del turismo, un’istituzione di alta formazione per le professioni legate all’accoglienza».