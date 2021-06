FIRENZE – I due campioni di test molecolari sui quali il laboratorio di Virologia dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana nei giorni scorsi ha sequenziato i primi due casi toscani di variante Delta del Covid appartengono a soggetti non ancora vaccinati e che ora, comunque, stanno bene, sono in buone condizioni cliniche.

I due pazienti non si conoscono e non sono mai entrati in contatto tra loro

Lo si apprende da fonti dell’Asl Toscana Nord ovest. I campioni furono inviati a Pisa dall’ospedale di Livorno perché presentavano elementi sospetti ma, secondo quanto si apprende, non appartengono a pazienti livornesi, bensì a soggetti che sono stati sottoposti a tampone molecolare in altri sedi territoriali dell’azienda sanitaria che opera su un bacino di utenza che comprende le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

La particolarità della vicenda, osservano le fonti sanitarie, è che i due pazienti che hanno presentato la mutazione del virus non si conoscono e non sono mai entrati in contatto tra loro