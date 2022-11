FIRENZE – Loro malgrado, sono da considerarsi dei privilegiati. Capaci di potersi permettere diverse centinaia di euro per studiare fuori casa.

E’ il mercato degli affitti a Firenze per gli studenti, che secondo una ricerca di Cgil, Sunia e Udu, indica in 500/550 euro il costo mensile per una singola e 400 euro per una doppia. Lo studio stima che i prezzi in questione abbiamo subito un rialzo del 35% nel 2021. Gli altri dati emersi raccontano che gli universitari non privilegiano più la vicinanza alla facoltà (il 36%), ma un’adeguata presenza di mezzi pubblici (il 64%), ritengono necessaria la presenza del wifi (65%) e della lavatrice/lavastoviglie (67%). Secondo quanto rilevato, solo il 60% sarebbe regolare, mentre le borse di studio, che permettono di avere l’alloggio gratis, sono poche.

“Mentre si continua a discutere dei danni indiretti del Covid sui giovani studenti, dal senso di isolamento al crollo motivazionale, è ancora più inaccettabile quanto sta accadendo riguardo alle difficoltà che stanno affrontando questi ragazzi a Firenze – ha spiegato Giancarla Casini, rappresentante della segreteria Cgil Firenze -. Il diritto allo studio è strettamente correlato a quello abitativo”.

Secondo Laura Grandi, segretario generale Sunia Firenze-Toscana, “è assolutamente necessario che il governo torni a finanziare strutturalmente il diritto allo studio”, mentre l’Udu si rivolge al Comune chiedendo “un impegno concreto nel cercare di collaborare con l’Università”.