PISA – È atterrata la sera del 1° ottobre all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri, dell’Università e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane in collaborazione col Consolato Generale di Italia a Gerusalemme.

Ad accoglierla era presente il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali di Unipi, Giovanni Federico Gronchi. La giovane raggiungerà Pisa nei prossimi giorni e inizierà dal 6 ottobre a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and Applied Geophysics al dipartimento di Scienze della Terra.

Con questo stesso corridoio umanitario arriverà nelle prossime settimane a Pisa un altro studente che in Ateneo frequenterà l’International Programme in Humanities al dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.

Sono inoltre attesi altri due studenti dalla West Bank grazie al progetto “corridoi universitari pisani per la Palestina”, attivato in virtù di un accordo tra l’Università di Pisa e la Croce Rossa Italiana. I due studenti frequenteranno i corsi di laurea magistrale in Economics al dipartimento di Economia e Management e in Data Science and Business Informatics al dipartimento di Informatica, entrambi in inglese.