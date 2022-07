SIENA – Per il rettorato è una corsa a tre. Di fronte Sonia Carmignani, la prima donna candidata nella storia dell’università di Siena, Roberto Di Pietra e Francesco Dotta.

Rappresentano tre facoltà di peso: Scienze Politiche, Economia e Medicina. Difficile che qualcuno la possa spuntare al primo turno di votazione, che andranno avanti domani dalla 9 alle 17. Per essere eletti serve la maggioranza assoluta delle quasi 1000 preferenze esprimibili. Per la proclamazione potrebbe essere dunque necessario attendere ancora una settimana, se non di più. Secondo ed eventuale terzo turno sono in programma il 13 e il 19 luglio.

Il successore di Francesco Frati resterà in carica sei anni e, tra le priorità, dovrà accentuare il carattere internazionale dell’ateneo, recuperare il numero di iscritti, in flessione complice la pandemia, e tagliare la distanza tra il mondo accademico e quello del lavoro.