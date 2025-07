Tempo lettura: < 1 minuto

PISA Stop alle collaborazioni con le università israeliane. Lo ha annunciato il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, facendo seguito alla richiesta del Senato accademico di chiudere gli accordi quadro con enti e istituzioni che sostengono le politiche del governo di Tel Aviv (LEGGI)

“Rescinderemo gli accordi con le università Reichman e Hebrew, in Israele”, ha detto Zucchi. “Quanto sta accadendo a Gaza da parte del governo Netanyahu è disumano e con i due atenei israeliani con cui stavamo aprendo linee di credito interromperemo ogni collaborazione perché hanno stretti legami con l’esercito israeliano, hanno condiviso pubblicamente l’operato di Netanyahu e in un caso sono insediate in territori della Cisgiordania ritenuti illegali dall’Onu”.

Nessun problema, invece, per gli studenti universitari israeliani che volessero studiare nella città della Torre. “Le porte non saranno però chiuse agli studenti israeliani, perché non li riteniamo in alcun modo responsabili delle azioni del loro governo: ci impegniamo a tutelarli e a garantire un ambiente sereno e sicuro per tutti”, ha assicurato il rettore.

