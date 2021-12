BAGNO A RIPOLI – A Natale è possibile partire e lasciare casa più serenamente a Bagno a Ripoli grazie al progetto “Vacanze tranquille”, il servizio di sicurezza territoriale organizzato e promosso dal Comune insieme al corpo della Polizia municipale per contrastare e prevenire i furti nei periodi di vacanza, quando le case lasciate incustodite possono diventare un facile bersaglio.

Il servizio, già ampiamente sperimentato in estate, sarà attivo dal 18 dicembre al 9 gennaio 2022. Le famiglie che stanno per andare in ferie potranno comunicarlo agli agenti della polizia locale, che metterà a disposizione un proprio referente e potenzierà i pattugliamenti nei pressi delle abitazioni interessate (ovviamente solo all’esterno e su area pubblica), con un monitoraggio del territorio ancora più puntuale e capillare.

Sindaco Casini: «Strumento in più per tutelare e monitorare le abitazioni»

«Il progetto negli anni ha riscosso un notevole successo, specialmente in estate, con l’adesione di decine di famiglie – spiega il sindaco Francesco Casini –. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, insieme al comandante Filippo Fusi, abbiamo deciso di replicare anche la ‘Christmas edition’ durante il Natale, quando molte famiglie si assentano per brevi periodi da casa. Anche se il rischio zero non esiste e non possiamo garantirlo, è uno strumento in più per tutelare e monitorare le abitazioni contro le incursione dei topi d’appartamento, anche se per fortuna i furti nel nostro territorio sono significativamente e costantemente in calo».

Il servizio è totalmente gratuito. Potranno aderire i cittadini che staranno lontani da casa per almeno una settimana. Per aderire è necessario inviare comunicazione alla Polizia Municipale con almeno 48 ore di anticipo al numero 055-631111 tasto 1.