Sarà aperta domattina alle 9 la nuova finestra di prenotazione del vaccino anti Covid in Toscana per le persone tra i 65 e i 69 anni, ovvero i nati tra il 1952 e il 1956: saranno a disposizione, fino a esaurimento, 9.600 dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson.

Lo ha fatto sapere la Regione annunciando inoltre l’attivazione anche per gli over 70 del numero verde ProntoVaccino 800117744. Attivato per gli over 80, ora il numero verde è anche a disposizione degli over 70: alla chiamata telefonica risponderà un operatore, che prenderà le informazioni indispensabili ovvero il nome e il numero di telefono della persona, che sarà contattata successivamente, entro 24 ore, da un altro operatore, che prenoterà sul portale l’appuntamento per la vaccinazione, sulla base delle indicazioni fornite.

Il giorno dell’appuntamento sarà sufficiente presentarsi presso l’hub prescelto muniti di tessera sanitaria.

Sono 503 i nuovi positivi al Covid in Toscana, età media 41 anni