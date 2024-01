SAN QUIRICO D’ORCIA – Una fotografia scattata al podere Belvedere nel comune di San Quirico d’Orcia, in Val d’Orcia, è lo scatto con cui Andreja Ravnak (Slovenia) si è aggiudicato il prestigioso premio ‘Travel photographer of the year’, concorso tra i più celebri al mondo a cui partecipano fotografi provenienti da 150 paesi del mondo e che, in questa edizione 2023, hanno inviato oltre 20 mila scatti d’autore.

Uno scatto che immortala una delle più celebri icone del paesaggio patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2004 in una visuale dall’alto con le nebbie invernali del mattino. Una foto identificata erroneamente dall’autore con la dicitura ‘near Pienza’ e che ha indotto all’errore il Corriere della Sera che, partendo dalla foto, scrive oggi un pezzo sul rapporto tra il poeta Mario Luzi e Pienza.