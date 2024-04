CASTIGLION FIORENTINO – La memoria di Pietro Leopoldo adesso è immortale. Al granduca della Toscana è stata intitolata una strada bianca a Montecchio, nel comune di Castglion Fiorentino (Arezzo).

Oltre ad una targa che lo ricorda, il tracciato reca anche la biografia del nobile che di questa area, ha ricordato Eugenio Giani, ha voluto la bonifica e la trasformazione in zona adatta per l’agricoltura.

“Non è un caso – ha aggiunto il governatore – che le coloniche qui si chiamano leopoldine ed hanno una loro identità architettonica particolare”. L’intitolazione al granduca è stata fortemente voluta dal sindaco Mario Agnelli: “Un’emozione per me che abito proprio in questa zona, ritengo doveroso omaggiare una figura così fondamentale per la nostra economia territoriale anche dopo secoli di storia”.