FIRENZE – Il prossimo anno saranno 30 (anni) e Valeria Angione è… sul “Binario 29 ¾”, titolo del nuovo spettacolo che l’attrice e creator presenta venerdì 22 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Inizio ore 21. I biglietti (posti numerati da 29.90 a 46 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

“Binario 29 ¾”, prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, mettendo in scena uno spettacolo a tutto tondo che alterna momenti comici, musica, coreografie e momenti di riflessione. Il tutto in una formula unica che aveva già reso il primo tour unico nel suo genere e apprezzato da tutte le generazioni.

Dopo l’enorme successo del suo debutto teatrale – “Riparto da Me” – l’attrice e creator è pronta a raccontare la naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, lo scorrere del tempo e l’idea che non esista un’età precisa per raggiungere i propri traguardi. Il tutto ovviamente condito con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono.

Bolognese d’anagrafe ma cresciuta a Napoli, Valeria Angione si è diplomata nel 2014 in recitazione teatrale e cinematografica. Successivamente si è fatta strada nel mondo del web iniziando a raccontare la sua quotidianità come studentessa universitaria creando contenuti virali e accattivanti (e conseguendo la laurea in Economia e Commercio nel 2016). Nell’ottobre 2021 è uscito il suo primo libro “Riparti da Te(cna)”, pubblicato da Mondadori Electa. Nel marzo 2022, Valeria è tornata alla sua grande passione, il teatro, con lo spettacolo “Riparto da Me”. È grazie alla sua simpatia e alla sua spiccata ironia che oggi Valeria conta una fan base molto affiatata di oltre 800.000 followers.

Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it