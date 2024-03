PRATO – Il punto esclamativo sarà messo domani sera, nella direzione comunale del Pd. Sembra però ormai definita la candidatura di Ilaria Bugetti come candidato sindaco di Prato per il centrosinistra.

La convergenza sul consigliere regionale è stata trovata dopo un confronto interno serrato, con più a nome a contendersi questa opportunità. Bugetti, per diventare il successore di Matteo Biffoni, dovrà superare lo sfidante di centrodestra Gianni Cenni, in quota Fratelli d’Italia, l’imprenditore Jonathan Targetti con la sua lista civica, e Mario Daneri per il Terzo polo.