FIRENZE – La variante Omicron, l’aumento dei contagi e le restrizioni rischiano di costare solo nel periodo delle festività invernali oltre 160 milioni di euro in minori consumi per la Toscana.

E’ la stima della Confesercenti regionale, secondo cui le famiglie toscane, inoltre, sono state le più colpite a livello nazionale negli ultimi due anni, con una perdita reale di 9.119 euro di spesa per nucleo familiare.

“Ora è assolutamente necessario tarare i provvedimenti restrittivi – commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana – affinché, pur salvaguardando prioritariamente la salute, siano comunque compatibili con il regolare svolgimento delle attività economiche o, dove questo non fosse possibile, adottare tempestive misure di sostegno per imprese e lavoratori. Bisogna intervenire urgentemente per ristabilire fiducia e certezze” conclude.