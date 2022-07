SAN CASCIANO DEI BAGNI – Maria Sole Tognazzi, premio Fonteverde 2022, è l’ospite che inaugura il programma di incontri di San Casciano dei Bagni. Si apre infatti il 10 luglio la nuova edizione de La Terrazza, la rassegna che invita le personalità e i volti celebri dell’attualità a confrontarsi sui temi del presente.

Per tutta l’estate, fino al 3 settembre, il borgo termale accoglie undici appuntamenti dedicati ai temi più discussi del momento: salute, ambiente, mafie, impresa, ma ovviamente anche cultura e spettacoli, oltre ai doverosi approfondimenti sulla guerra in atto. Walter Veltroni, Ilaria Capua, Cristiano Malgioglio, Attilio Bolzoni, Maria Latella sono solo alcuni dei profili che animeranno le discussioni, di fronte all’impareggiabile panorama offerto da Piazza della Repubblica. Le conversazioni, tutte a ingresso gratuito, sono state presentate presso il Consiglio Regionale della Toscana oggi, martedì 5 luglio, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Mazzeo. La Terrazza è realizzata con il sostegno del Comune di San Casciano dei Bagni e degli sponsor privati.

L’anteprima si era tenuta lo scorso 26 giugno con Daniela Ducato (presidente WWF Italia e Fondazione Territorio Italia) e Adele Grisendi (scrittrice). L’apertura ufficiale de La Terrazza 2022, domenica 10 luglio alle 18.30, è invece dedicata al cinema e in particolare alla regista Maria Sole Tognazzi che sarà insignita del Premio Fonteverde, riservato a chi, con il proprio lavoro, abbia saputo incantare e ispirare trasmettendo valori di autenticità, passione ed etica. Tognazzi ha diretto quattro film, un documentario e la serie “Petra” con Paola Cortellesi, aggiudicandosi ben cinque Nastri d’Argento; e sarà appunto la presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici – Premi Nastri d’Argento a dialogare con la cineasta che proprio a San Casciano dei Bagni aveva ambientato il suo lungometraggio “Viaggio sola”.

Il segmento letterario La Terrazza Libri è poi in agenda il 23 e il 24 luglio, con un focus sulla guerra in Ucraina: “L’abbraccio di Kiev – Lettera a una bambina rinata” (Solferino) è il volume di Mariangela Rossi che sarà presentato sabato 23 alle 18, mentre “Gli oligarchi – Come gli amici di Putin stanno comprando l’Italia” (Laterza) è l’inchiesta firmata dai giornalisti Gianluca Paolucci e Jacopo Iacoboni che saranno presenti il 24 luglio; a completare le proposte di lettura intervengono, ancora il 23 luglio, Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli con il loro romanzo culinario “A fuoco lento” (Feltrinelli). Sempre domenica 24, si ragiona anche di impresa e lavoro con Luca Gnecchi Ruscone, fondatore di L.G.R, azienda che produce occhiali di alto artigianato amati nel mondo, e Gudo Martinetti, ideatore della catena di gelaterie GROM; ad intervistarli sarà il caporedattore de La Nazione Pino Di Blasio.

“La rivoluzione: Cristiano Malgioglio” è il titolo dell’evento che venerdì 5 agosto coinvolge il celeberrimo cantante, autore e protagonista della tv, sollecitato per l’occasione dal direttore Intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta e dalla scrittrice Teresa Ciabatti. Walter Veltroni ha pubblicato per Rizzoli il romanzo storico “La scelta”, la cui narrazione si svolge durante la Seconda guerra mondiale: la trama del libro darà l’abbrivio per una più ampia analisi culturale e sociale sulle vicende dei giorni nostri, in un colloquio con il giornalista Pierluigi Battista (giovedì 18 agosto).

L’attore Stefano Fresi, forte dei successi ottenuti al cinema e in tv, arriva in Piazza della Repubblica il 20 agosto per interpretare il racconto di Giacomo Battiato “Storia di Oddi, il bifolco”. A trent’anni dagli attentati di Capaci e Via d’Amelio, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni ripercorre con lo sceneggiatore e scrittore Antonio Leotti le biografie di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa, lasciati soli nella lotta alle mafie: in calendario per domenica 21 agosto. Ilaria Capua, scienziata, accademica e divulgatrice affermata nel mondo, siederà sulla panchina di San Casciano dei Bagni il 28 agosto, affiancata dalla giornalista e scrittrice Maria Latella, per esprimere il concetto di salute circolare, auspicando un sistema virtuoso nella coesistenza tra uomo a ambiente, soprattutto a seguito della pandemia.

Sabato 3 settembre è la data dell’epilogo propiziato dallo scrittore, sceneggiatore e regista sancascianese Filippo Bologna che incontrerà gli attori e registi Michela Andreozzi e Max Vado per la riflessione intitolata Tandem: la relazione di coppia sulle scene e nella vita contraddistingue quindi conclusivo.