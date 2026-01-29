Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – La musica jazz risuona in Sala delle Lupe grazie ai Venerdì di Siena, iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci e la collaborazione di Massimiliano Bellavista.

Venerdì 30 gennaio alle 17.30 ci sarà un omaggio a due figure centrali della musica jazz: il trombettista Miles Davis (1926-1991) e il sassofonista John Coltrane (1926-1967) che insieme hanno scritto alcune delle pagine più belle e indimenticabili, tra le quali è impossibile non ricordare quell’autentico capolavoro che è Kind of Blue, pubblicato nel 1959.

Intervengono Francesco Martinelli (docente presso Siena jazz), Silvia Bolognesi (contrabbasso), Leonardo Mazzucchini (batteria), Carlo Ponte (tromba) e Pietro Ruperti (sax tenore).

