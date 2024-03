FORTE DEI MARMI – Docce con acqua potabile. La novità, contenuta nel decreto legislativo 18/2023, ha già creato allarme tra i balneari.

“Il problema maggiore per l’adeguamento normativo richiesto – ha spiegato il presidente dell’Ambito turistico Versilia Bruno Murzi, anche sindaco di Forte dei Marmi (Lucca) – sta non solo nei tempi lunghi di realizzazione ma anche che, con l’utilizzo eccessivo di acqua potabile in estate, si possa incorrere in potenziali rischi di approvvigionamento con conseguente grave disagio per tutta la popolazione della Versilia, residente ed ospite”.

Il 18 marzo per fare chiarezza è previsto un incontro dove parteciperanno gli assessori Simone Bezzini e Leonardo Marras. “Mi auguro di trovare insieme a tutti loro – ha evidenziato ancora Murzi – una soluzione condivisa che tenga conto del buon senso, magari considerando ancora validi alcuni parametri dell’acqua che sono sempre esistiti come quelli delle piscine. Ci attendiamo quindi un periodo transitorio di messa a punto della normativa che permetta a tutti, operatori turistici, gestore idrico, addetti ai controlli, di avere il tempo necessario per adeguarsi, tenendo conto della scarsità dell’acqua potabile.”