GERMANIA – Dopo quattro giorni di viaggio il nostro Milko Gennai prosegue il suo viaggio verso Capo Nord ed è a 120 km da Berlino dove arriverà in serata.

Intanto ci ha mandato il resoconto del terzo giorno di pedalata. “Il terzo giorno è stato il più difficile per adesso – ci racconta mentre è in viaggio – la mattina siamo partiti tra ‘pettate’ incredibili, campi di grano e coltivazioni di luppolo. Ma in Germania i tornanti non sanno cosa siano. Il pomeriggio da un punto di vista altimetrico è andata meglio ma il caldo l’ha comunque fatta da padrone con temperature oltre i 42 gradi che ci hanno costretti a soste frequenti”.

“C’era necessità di fermarsi a bere qualcosa di fresco perché l’acqua dopo mezz’ora che era nella borraccia era imbevibile. A una delle ultime soste del pomeriggio, verso le 17, ci siamo fermati a bere in un hotel: il titolare distribuiva le borse del ghiaccio a noi ciclisti per metterle sul collo. Uno ha chiesto addirittura una camera addirittura ma noi abbiamo proseguito fino alle 19 percorrendo 180 km prenotando con fatica un albergo perché qui tra alberghi e ristoranti è tutto chiuso in questo periodo”.

