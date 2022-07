WOLZNACH – Prime due tappe completate per il nostro MilKo Gennai che, in compagnia dell’amico di pedale Mario Zangrando con cui ha percorso anche la Londra-Istanbul, da questa mattina ha ripreso a pedalare. Durante il primo giorno, sabato 23 luglio, buona partenza dal centro Progetto Manifattura di Rovereto con attraversamento della ciclabile dell’Adige.

3800 km e una meta leggendaria: Capo Nord. Il senese Milko Gennai in bici verso il Grande Nord

Nel pomeriggio, non lontani dal confine con l’Austria in prossimità del Passo di Resia un brutto temporale e temperature rigide hanno accolto il nostro Milco mettendolo a dura prova. Dopo aver percorso 260 km alle 21.50 l’arrivo a Landeck, in Tirolo.

1 di 6

Meno difficile la seconda giornata. Dopo aver attraversato l’Austria l’ingresso in Germania con condizioni climatiche buone anche se, in serata, una foratura ha costretto Milco a ritardare l’arrivo a Wolznach, a 60 km dopo Monaco di Baviera, alle 20.30. Alle 19 il passaggio dalla città bavarese per il primo punto tappa con controllo.

Da questa mattina Milco e Mario stanno attraversando la Germania dopo una prima parte di tracciato molto rurale con distese di granturco, grano e girasoli.

E il viaggio verso Capo Nord continua…