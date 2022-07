FIRENZE – “Saremo la prima linea del Pd nelle città grandi e piccole”. Così, in un’intervista a Qn, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sul coinvolgimento dei sindaci nella campagna elettorale. “Letta sta facendo un grande lavoro per costruire una coalizione larga e competitiva perché con questa legge elettorale non ci sono terze vie: o vince il fronte europeista e democratico o quello conservatore delle destre – sottolinea -. Il segretario ha riconosciuto la nostra forza e nella riunione con i sindaci dem lo ha confermato”.

E aggiunge: “Molti di noi non saranno candidati al Parlamento perché è bene rimanere alla guida delle città per portare a termine le tante sfide, ma ci comporteremo tutti come se lo fossimo”.

In particolare, spiega Nardella, “lavoreremo senza tanti slogan portando l’esempio di quanto fatto nelle nostre città: l’ambiente, l’attenzione agli anziani, la scuola e la sanità, le opere pubbliche per i trasporti. Daremo un contributo centrale al programma elettorale nazionale”. E aggiunge: “Siamo anche pronti a dare una mano alla nascita di liste civiche che traggano forza dalle esperienze civiche maturate nelle città che governiamo”.