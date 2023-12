LIVORNO – Via libera dopo 16 anni al porto turistico di Livorno con il via libera formale da parte del Comitato di Gestione. Dopo aver individuato, nel 2020, la società Porta a Mare come soggetto idoneo cui destinare la concessione per la realizzazione nell’ambito del Porto Mediceo e della Darsena Nuova, l’Autorità portuale ha dato una svolta per l’avvio dei lavori del Marina. Lo ha fatto presentando oggi all’organo esecutivo di Palazzo Rosciano la delibera per il rilascio di una concessione di 40 anni su un’area che adesso si estende sino alle spalle della banchina 74.

In tutto, si tratta di 119.600 metri quadrati. Su di essi nascerà un porto turistico con una potenzialità di 600 posti barca.

“Dopo anni di riunioni e confronti serrati – ha affermato il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri – arriviamo alla fine di una vicenda amministrativa lunga 16 anni” sottolineando come stia per trovare attuazione l’accordo di programma per la realizzazione siglato alla presidenza del Consiglio nel 2007.

“Stamani – ha aggiunto Guerrieri- con il parere positivo del Comitato di Gestione alla delibera, formalizziamo di fatto la procedura per il rilascio effettivo della concessione per i risultati di un lavoro complesso che ha richiesto parecchio impegno da parte degli uffici dell’AdSP e una chiara condivisione di intenti tra soggetti pubblici e privati”.