Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La giunta della Regione Toscana ha dato il via libera all’utilizzo di una prima tranche di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l’annualità 2024, per un totale complessivo di 9,5 milioni di euro.

Con la delibera approvata nell’ultima seduta, sono stati stanziati 5 milioni e 800mila euro, destinati a tre principali ambiti di intervento.

Ripartizione delle risorse

2,9 milioni di euro saranno impiegati per lo scorrimento e l’esaurimento della graduatoria del bando “Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani”, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la resilienza delle aree montane più vulnerabili; 900mila euro saranno dedicati allo scorrimento e all’esaurimento della graduatoria del bando “Interventi per la salvaguardia e valorizzazione della montagna”, volto a promuovere la tutela del patrimonio naturale e culturale delle zone montane; 2 milioni di euro finanzieranno integralmente le graduatorie del bando per l’acquisto di mezzi e attrezzature destinati alle attività antighiaccio e allo sgombero neve sulle strade, nell’ambito degli interventi di manutenzione della viabilità montana.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato l’importanza di questa decisione: “Questo è un passo fondamentale per rafforzare e valorizzare il nostro territorio montano attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, in piena coerenza con la legge per la Toscana diffusa. Puntiamo a sostenere le aree meno centrali e più fragili, promuovendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile, e creando sinergie per uno sviluppo armonioso e inclusivo di tutto il territorio. Questa delibera rappresenta un segnale forte di attenzione e impegno concreto verso le zone montane, riconoscendo il loro valore strategico e la necessità di interventi mirati e tempestivi. Continueremo a lavorare con determinazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini e preservare il patrimonio naturale e culturale delle montagne toscane.”

Anche la vicepresidente e assessora alle aree interne, Stefania Saccardi, ha evidenziato il valore di questa prima tranche di risorse: “Dimostra l’impegno concreto della Regione nel sostenere le comunità e le attività delle zone montane, spesso più fragili ma ricche di storia, cultura e biodiversità. I bandi di cui esauriamo le graduatorie servono a mettere in sicurezza le aree più vulnerabili, prevenendo rischi e proteggendo le comunità; a sostenere progetti per la tutela del patrimonio naturale e culturale; e a garantire la sicurezza della viabilità durante i mesi invernali, assicurando che le comunità montane possano vivere e lavorare senza interruzioni.”

Un impegno per la montagna toscana

Con questa delibera, la Regione Toscana conferma la propria attenzione verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle aree montane, riconoscendo il loro ruolo strategico per l’intero territorio regionale. I prossimi mesi vedranno l’attuazione concreta degli interventi previsti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la vivibilità e la resilienza delle comunità montane toscane.