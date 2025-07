Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La situazione degli organici dei Vigili del Fuoco in Toscana ha raggiunto livelli preoccupanti e insostenibili, con gravi ripercussioni sia sull’efficacia del soccorso tecnico urgente sia sulla salute degli stessi operatori.

A lanciare l’allarme è Massimiliano Del Sordo, segretario generale della Federazione Nazionale Sicurezza Cisl Toscana, che in una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Eugenio Giani, ai prefetti regionali, al Direttore regionale e ai Comandi dei Vigili del Fuoco ha denunciato una crisi strutturale ormai evidente.

Carenze numeriche e rischi per gli operatori

Secondo Del Sordo, le carenze di personale stanno provocando un aumento degli infortuni, anche gravi, tra i vigili del fuoco, mettendo a rischio la loro salute e compromettendo la capacità di intervento tempestivo e efficace. La situazione, definita “un arretramento dello Stato”, si traduce in una riduzione della presenza sul territorio, con sedi che non dispongono più di più di una sola squadra di soccorso, una condizione impensabile fino a pochi anni fa.

Una sconfitta per la sicurezza pubblica

Il sindacalista paragona la chiusura di una sede dei Vigili del Fuoco a quella di un presidio ospedaliero o di una scuola, sottolineando come tali decisioni rappresentino una sconfitta per lo Stato e per la collettività, che vede diminuire la tutela della propria sicurezza e incolumità.

Il futuro è ancora più critico

La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con i prossimi massicci pensionamenti del personale operativo e tecnico-amministrativo, che potrebbero rendere ancora più difficile garantire un servizio efficiente e sicuro. Del Sordo critica anche l’uso sistematico degli straordinari come soluzione temporanea, definendola insostenibile nel lungo termine.

La richiesta: pianificazione e stabilità

Il sindacato chiede un intervento urgente e condiviso da parte di tutte le istituzioni coinvolte per avviare una pianificazione efficace che consenta di dotare la Toscana di un organico adeguato, certo e stabile nel tempo, a tutela della sicurezza dei cittadini e della salute degli stessi vigili del fuoco.

