PRATO – Claudio Sammartino è stato nominato commissario straordinario del Comune di Prato, incarico che ricoprirà fino alle prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2026.

La nomina, ufficializzata oggi dal prefetto Michela La Iacona, segue la decadenza della sindaca Ilaria Bugetti, le cui dimissioni irrevocabili sono diventate effettive alla mezzanotte del 10 luglio dopo l’apertura di un’indagine per corruzione a suo carico.

Classe 1954, originario di Catania e laureato in Giurisprudenza, Sammartino è un prefetto in pensione con una lunga e consolidata esperienza nella pubblica amministrazione. Entrato nella carriera prefettizia nel 1982, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in diverse regioni italiane, in particolare al Sud. Ha guidato numerosi Comuni commissariati e gestito situazioni di emergenza come il terremoto del 1990 e le eruzioni dell’Etna. Ha inoltre svolto il ruolo di commissario straordinario del governo per la Regione Sicilia dal 2016 e ha ricoperto la carica di prefetto a Savona, Taranto, Reggio Calabria e Catania, città dove ha concluso la carriera.

La nomina di Sammartino rappresenta una scelta orientata all’esperienza e alla gestione tecnica in un momento delicato per Prato, il Comune più grande della Toscana mai sottoposto a commissariamento. Contestualmente all’insediamento del commissario, è stato sospeso il Consiglio comunale, azzerando gli organi politici fino al ritorno alle urne. Le forze politiche e le istituzioni locali hanno espresso disponibilità a collaborare con il commissario per garantire la continuità amministrativa e superare la crisi istituzionale in corso.

Il commissario Sammartino si insedierà nei prossimi giorni e avrà il compito di traghettare l’amministrazione comunale fino alle elezioni, assicurando la gestione ordinaria e la stabilità dell’ente in questa fase di transizione.

