FIRENZE – «La Toscana è pronta per ripartire, ma dobbiamo attendere il via libera anche da parte dell’Agenzia italiana del farmaco. Appena avviene darò tutte le informazioni». Scrive così su Facebook il governatore toscano Eugenio Giani dopo il via libera dell’Ema.

«L’Agenzia Europea per i medicinali ha dato di nuovo via libera all’utilizzo di AstraZeneca, un vaccino sicuro ed efficace – scrive lo stesso Giani -. Appena possibile comunicherò come riprenderanno le vaccinazioni».

Quando arriverà l’ok da Aifa, la Regione già stasera è pronta a far partire gli sms di conferma del vaccino: per domani erano in programma 5.404 le prenotazioni per il vaccino Astrazeneca.

«Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi» e la somministrazione dei sieri. Con queste parole la direttrice di Ema Emer Cooke ha motivato il via libera al vaccino.

Foglietto illustrativo sarà aggiornato

Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca «deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali» ha poi aggiunto Sabine Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza) durante la conferenza stampa dell’Ema. «I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell’Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti» ha spiegato.