FIRENZE – Il toscano Enrico Letta sceglie la toscana Susanna Cenni per la segreteria del “nuovo corso” PD.

Alla deputata senese infatti è stata affidata la delega alle politiche agricole nella nuova segreteria dem composta da 16 rappresentanti di cui 8 uomini e 8 donne. Tra questi l’onorevole Cenni è l’unica made in Toscana ma va ad aggiungersi alla corregionale Irene Tinagli nominata ieri vicesegretaria vicaria e alla quale è affidata la missione “Italia globale”.

«Accompagnare l’agricoltura nel percorso di transizione ecologica e digitale, sostenere la qualità del lavoro e delle produzioni, affrontare la sfida del Green Deal e dell’innovazione, rafforzare il ruolo delle donne e delle giovani generazioni ed ancora le nuove relazioni tra aree urbane e rurali, la lotta contro la povertà alimentare: rappresentano temi con cui accompagnare il programma del segretario Letta per cambiare il Pd ed il Paese», afferma l’onorevole Cenni.

Segretari e deleghe

Della squadra fa parte il Ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015, Mauro Berruto , che ha la delega allo Sport. Lia Quartapelle, 38 anni, parlamentare, ha la delega a “Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo”. Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario, si occuperà di “Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza”. A Chiara Braga, 41 anni, parlamentare, è stata affidata la delega alla “Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture”.

Chiara Gribaudo , 39 anni, parlamentare, avrà la “Missione Giovani”. Delle “Politiche per la parità” si occuperà Cecilia D’Elia , 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche. La delega alla “Sicurezza” è stata affidata a Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare. Ad Anna Rossomando , 57 anni, parlamentare, si occuperà di “Giustizia e Diritti”. L’ex viceministro al Tesoro, Antonio Misiani, 52, parlamentare, ha la delega all’ “Economia e finanze”.

Cesare Fumagalli, 67 anni, segretario nazionale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020, si occuperà di “Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI”. A Manuela Ghizzoni, 59 anni, ex parlamentare, ha la delega a “Istruzione, Università e Ricerca”. Alla “Cultura” Filippo Del Corno , 51 anni, compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano. Alla “Salute” Sandra Zampa, 64 anni, giornalista, ex parlamentare. L’ex ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, 52, si occuperà di “Autonomie territoriali e Enti Locali”. L’ “Organizzazione” è affidata a Stefano Vaccari, 53 anni, ex parlamentare.

«Il segretario Enrico Letta – viene spiegato nella nota del Pd – formalizzerà successivamente la nomina del Coordinatore della Segreteria nazionale».