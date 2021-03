SIENA – Cgil Siena aderisce allo sciopero globale per il clima di domani 19 marzo roclamato dai Fridays For Future facendo proprio lo slogan “Niente più vuote promesse”, che intende focalizzare l’attenzione pubblica sulla necessità di mettere in campo azioni immediate contro la crisi ambientale e di programmare un uso razionale e mirato delle risorse al fine di contrastare i cambiamenti climatici in atto.

«Solo se avremo la capacità di coniugare lavoro e rispetto dell’ambiente creeremo nuova e buona occupazione»

«Il nostro Paese, attuale Presidente del Forum Internazionale delle maggiori economie mondiali G20, – spiega il sindacato – ha un ruolo strategico in un momento storico determinante per contribuire ad una svolta sostenibile del modo di produrre e di consumare costruendo le basi per il futuro delle nuove generazioni. Negli ingenti fondi messi in campo dall’Unione Europea nel Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e dal Programma Next Generation EU ben il 37% delle risorse totali dovrà sostenere la transizione verde ed essere impiegato in azioni di salvaguardia dell’ecosistema. Processo che dovrà essere declinato anche nel nostro territorio costruendo insieme, Sindacati ed Associazioni datoriali, un progetto di trasformazione dell’economia, di riconversione della manifattura e riqualificazione delle aree industriali, coinvolgendo tutte le Istituzioni della provincia. Solo se avremo la capacità di coniugare lavoro e rispetto dell’ambiente – conclude la CGIL senese – creeremo nuova e buona occupazione, per i giovani e per chi purtroppo subirà la probabile crisi occupazionale».