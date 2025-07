Tempo lettura: 2 minuti

VIAREGGIO – Viareggio si prepara ad affrontare il periodo di massima affluenza turistica con un rafforzamento dei controlli di sicurezza, in particolare nella Passeggiata e nelle pinete di Ponente e Levante.

La Prefettura di Lucca, insieme alle forze dell’ordine, ha annunciato l’arrivo di squadre di polizia a cavallo che opereranno in sinergia con la polizia municipale, grazie a un accordo operativo in fase di attuazione.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio piano di potenziamento dei servizi di vigilanza, che prevede anche l’arrivo di due nuove volanti dalla centrale operativa di Firenze per la zona della Versilia.

La decisione è stata presa a seguito di un incontro tra il prefetto Giuseppa Scaduto, il questore Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dei carabinieri Arturo Sessa e i parlamentari di centrodestra Deborah Bergamini, Elisa Montemagni e Riccardo Zucconi. La riunione è stata sollecitata dagli esponenti politici dopo l’aggressione avvenuta giovedì scorso in uno stabilimento balneare della Passeggiata, dove un minorenne extracomunitario ha ferito tre persone con il collo di una bottiglia rotta, a seguito di un tentato furto in spiaggia.

Il giovane è ora detenuto nel carcere minorile di Firenze, accusato di lesioni personali aggravate, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il pattugliamento a cavallo, già attivo nella Pineta di Levante con risultati concreti come sequestri di droga e denunce, rappresenta un mezzo efficace per coprire ampie aree verdi urbane in tempi rapidi, offrendo inoltre un forte potere deterrente contro spacciatori e malintenzionati. Le cavalle Shira e Osiride, simbolo di questa presenza, sono diventate un presidio di legalità importante per le pinete viareggine, contribuendo a rendere più sicure le zone spesso vulnerabili alla criminalità.

Oltre al rafforzamento dei controlli sul territorio, i parlamentari hanno annunciato l’impegno a promuovere normative più severe che prevedano l’obbligatorietà della reclusione per alcuni reati, in caso di arresto in flagranza, per contrastare efficacemente la criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

