FIRENZE – La storia ultracentenaria del ciclismo racconta che come Vincenzo Nibali ce ne sono stati poco. E’ uno dei sette corridori aver vinto i tre grandi giri e uno dei quattro, che ci ha aggiunto anche due classiche monumento.

La Regione, per questo e molto altro, ha deciso di consegnargli il Pegaso d’oro. Massimo riconoscimento del territorio per chi, pur nato in Sicilia, è toscano d’adozione. “Nibali ha esordito nella categoria Under 23 con la Mastromarco di Lamporecchio con la quale ha ottenuto i primi grandi successi, tra cui due tappe alla Linz-Passau-Budweis, vittorie che gli hanno permesso l’accesso ai campionati europei e mondiali, aprendogli la strada del professionismo, dove si è distinto a livello internazionale”, ha ricordato il presidente Eugenio Giani.