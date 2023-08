MONTEPULCIANO – La coppia formata da Attilio Niola detto Attila e Giacomo Severini detto Trecciolino ha conquistato la vittoria per la contrada di Voltaia per l’edizione 2023 del Bravìo delle Botti. La contrada rossonera torna alla vittoria dopo quattro anni e arriva così a ottenere il suo settimo titolo. La vittoria, derivata dallo sforzo e dalla determinazione dei due spingitori, entra così di nuovo in contrada capitanata dal Rettore Alessio Bellari.

La gara ha confermato i pronostici, è stata lineare con un ottimo controllo della botte da parte della contrada vincitrice; a dettare il ritmo della corsa sono state le quattro contrade favorite: Voltaia, Collazzi, Talosa e Coste. La griglia di partenza, estratta la mattina di domenica 27 Agosto, ha visto partire in prima posizione le contrade Poggiolo, Talosa, San Donato, Collazzi e in seconda fila le contrade Le Coste, Cagnano, Gracciano e Voltaia, dando fin da subito le prime importanti indicazioni di quella che sarebbe stata la gara.

La lunga giornata di Bravìo è iniziata, appunto, con l’estrazione della griglia di partenza avvenuta nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Montepulciano. Dopo l’estrazione, il corteo storico composto dai tamburini, sbandieratori e figuranti delle otto contrade di Montepulciano ha raggiunto la Chiesa del S.S. Nome di Gesù con l’offerta dei ceri a San Giovanni Decollato, patrono a cui è dedicata la manifestazione, per la Santa Messa presieduta dal Cardinale Lojudice. Alle ore 15:30 il corteo storico è partito dalla Colonna del Marzocco e si è snodato per le vie cittadine fino a Piazza Grande. Prima dell’attesissima corsa si è svolto il Premio Memorial Trabalzini in cui si sono sfidati i quartetti composti dagli sbandieratori e dai tamburini delle otto contrade. Dalle ore 18:30 tutto è stato pronto per correre la corsa del Bravìo 2023; lo start della corsa è avvenuto alle 19:00 in punto.

Cronaca. A partire subito bene è stata la contrada di Poggiolo composta da Niccolò Parissi e Giacomo De Angelis, ma subito dopo uno scontro avvenuto a pochi metri dalla partenza, la contrada di Voltaia ha trovato la via fuga conquistando subito la prima posizione e distaccando tutto il gruppo delle altre contrade. A insediare la contrada rossonero è stata la contrada di Collazzi, seguita dalle Coste e Talsosa, ma Attila e Trecciolino con un ottimo controllo di botte e una corsa equilibrata sono arrivati per primi sul sagrato con un tempo di 8:41, seguiti dalla contrada Le Coste con 9:05 ottenuto da Gioele Benignini e Cesare Del Pasqua. In terza posizione è arrivata Talosa con Lapo Parissi e Luca Rosi con un tempo di 9:13, seguita dalla contrada di Collazzi con 9:22 ottenuto da Luca Benassi e Samuele Cesaroni. In quinta posizione Cagnano con Jacopo Gragnoli e Matteo Salutari con 9:30, in sesta posizione Gracciano con Andrea Peparini e Emanuele Magi con un tempo di 9:38. Settima posizione San Donato con Emanuele Bazzoni e Giacomo Tonini con 9:46 e infine la contrada di Poggiolo con 9:50 e la coppia Niccolò Parissi e Giacomo De Angelis.

Il panno dipinto dall’artista Paola Imposimato e dedicato al 75 anno della Costituzione Italiana, è stato così consegnato nelle mani del Rettore Alessio Bellari nel tripudio dei contradaioli rossonero. Grande soddisfazione anche da parte del Magistrato delle Contrade per l’ottima riuscita della manifestazione che sarà ricordata come una delle edizioni più calda degli ultimi dieci anni, a Montepulciano durante la giornata sono stati toccati più di 36°, e per le tante, tantissime persone che durante la settimana