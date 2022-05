VOLTERRA – Torna l’appuntamento con Volterra Comics and Fantasy, che si terrà in Piazza dei Priori e nel centro di Volterra il weekend del 21 e 22 maggio.

Il Volterra Comics and Fantasy si inserisce all’interno del cartellone eventi di Volterra Capitale Toscana della Cultura 22, e presenterà fumettisti e Mangaka sotto le logge, spettacoli in piazza e molto altro.

“Vogliamo essere un riferimento per i giovani amanti del genere – spiga Paolo Bartali, responsabile del progetto – per questo motivo abbiamo realizzato un evento completamente gratuito, aperto a tutti, grazie al contributo di Comune e Fondazione CRV”. Un particolare che costituisce una rarità nel settore, senza però influire sulla qualità. “La qualità rimarrà alta, come lo confermano i nomi degli ospiti e dei partner”.

Una novità di quest’anno è la possibilità di poter fare photo shooting, scatti artistici, al teatro romano. Si tratta di una grande opportunità per chi fa del Cosplay una vera arte. Altro particolare, il raduno nazionale degli appassionati di Saint Seiya, meglio conosciuti in Italia come i Cavalieri dello Zodiaco, ai quali saranno dedicate sorprese. Insomma tutto pronto per far tornare Volterra capitale della Fantasia 2022.