VOLTERRA – E’ stata ultimata la demolizione degli ultimi “bastioni” del “Livi”, storico padiglione dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra (Pisa). La struttura farà posto al parcheggio del presidio ospedaliero, all’interno del progetto di realizzazione della nuova Rems.

L’operazione, finanziata dal Ministero qualche anno fa, a seguito della candidatura di Volterra ad accogliere il polo psichiatrico, vede la realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio della struttura ospedaliera, perché nell’attuale parcheggio sorgerà la nuova Rems da 40 posti letto. Un capannello di persone in silenzio, ha assistito agli ultimi momenti di vita del vecchio padiglione.

E c’è chi chiede di segnare a terra il perimetro della struttura, a perenne memoria, come modo per rendere merito alla memoria, come segno tangibile per chi giungerà in questo luogo dell’anima. L’associazione Inclusione, Graffio e Parola, che si occupa di tutelare lo spirito di questi luoghi, potrà avere modo di dare valore a questo particolare sito.