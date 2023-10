FIRENZE – “Quanto sta succedendo a Volterra è indice di un totale disinteresse da parte della Giunta Giani verso le zone più marginali. L’ospedale sta subendo uno smantellamento senza precedenti”.

Francesco Torselli e Diego Petrucci, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, non risparmiano critiche all’amministrazione regionale. “Oggi abbiamo ricevuto Associazione SOS Volterra che ci ha consegnato le 1249 firme raccolte da diverse associazioni cittadine per chiedere di riaprire il servizio pediatrico nel presidio sanitario locale. Abbiamo già protocollato la richiesta che una rappresentanza delle associazioni sia sentita in Commissione Sanità”, ha evidenziato i due esponenti politici: “Soltanto ieri si è conclusa l’assemblea di Anci Toscana all’isola di Capraia, occasione in cui si è parlato molto delle aree interne e dei Comuni più piccoli come Volterra. Non è mancato l’intervento del Presidente Eugenio Giani che ha lanciato la ‘cruciale’ proposta di una legge per permettere di chiamare le frazioni ‘borghi’. Una iniziativa di cui ci domandiamo quale sia l’utilità”.

E ancora: “Siamo molto lontani dalla Toscana diffusa che ogni tanto il governatore lancia come uno dei suoi obiettivi prioritari. Se Giani ha davvero a cuore le aree interne pensi a riaprire pediatria a Volterra, anziché proporre ridicole leggi per cambiare il nome delle frazioni. A volte sono preferibili i fatti alle parole”.