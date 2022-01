VOLTERRA – Volterra punta sui turisti fidelizzati e lo attraverso specifiche offerte destinate a coloro che, dopo aver soggiornato a Volterra ed essersi registrati, torneranno a vedere le bellezze della città.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione albergatori rivolgendosi ad un segmento di turismo che può garantire continuità di flussi. Un’iniziativa che è stata accolta dall’Amministrazione comunale.

“Fin dal primo momento – spiega Viola Luti, assessora al Turismo di Volterra – abbiamo accolto con entusiasmo la proposta fatta dall’Associazione Albergatori perché, oltre a rafforzare il legame tra il settore pubblico e gli operatori privati e a creare nuove sinergie, rappresenta un incentivo a soggiornare a Volterra e a conoscere il patrimonio artigianale, eno-gastronomico, culturale e paesaggistico del nostro territorio. L’iniziativa, inoltre, conferma e valorizza le forme di accoglienza che caratterizzano il lavoro degli operatori della nostra città come rappresentato anche nel logo “Open Volterra”. La qualità dell’offerta e le attenzioni degli addetti del settore nei confronti dei visitatori fanno in modo che non si sentano soltanto dei turisti ma dei ‘cittadini temporanei’”.

“Il progetto – conclude Patrizio Giannelli, presidente dell’Associazione Albergatori di Volterra – è stato sviluppato con l’idea di creare nuove forme di collaborazioni virtuose all’interno del nostro tessuto dell’accoglienza e sarà rivolto a tutti gli operatori professionali e non di questo settore”.