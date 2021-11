BAGNO A RIPOLI – Forse i puristi della “musica suonata” storceranno il naso, ma quella del dj è ormai da considerare a tutti gli effetti come una vera e propria professione musicale, al pari degli altri musicisti.

Lo sanno bene i più giovani, a cui il Comune di Bagno a Ripoli vuole rivolgersi con il progetto “Vagone Creativo”, iniziativa di ampio respiro che partirà nelle prossime settimane proprio con il corso gratuito dedicato a chi vuole apprendere i rudimenti del “Djing” e le principali tecniche di produzione musicale. Il ciclo di lezioni è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa sociale Coop 21 ed il negozio di musica Isoma di Antella, presso il quale si svolgeranno le lezioni (con cadenza settimanale) a cura del titolare Lorenzo Fortino.

Vagone creativo

Il progetto “Vagone Creativo” ideato dal Comune di Bagno a Ripoli è risultato vincitore – insieme a soli altri 15 progetti di Comuni medi a livello nazionale – del bando “Fermenti in Comune” e sarà cofinanziato da Anci e dal Dipartimento politiche giovanili della Presidenza del Consiglio. Obiettivo del progetto è il coinvolgimento e l’attivazione in ambito culturale dei giovani ripolesi e non, attraverso una serie di attività e laboratori che parlino il linguaggio delle nuove generazioni e favoriscano la realizzazione di un programma di eventi co-progettato e co-gestito dai giovani partecipanti.

Nella prima fase del progetto, gli operatori di Coop21 saranno impegnati nel “reclutamento” e l’integrazione di giovani “dropout” che hanno abbandonato gli studi, e “Neet”, che non studiano e non lavorano, o comunque con fragilità personali: il corso per DJ è la prima attività in programma, a cui seguiranno, tra le altre proposte, laboratori di street art e di videogiochi. In una seconda fase, all’inizio di dicembre, il Comune emanerà un avviso con il quale i giovani dai 16 ai 35 anni saranno chiamati a intervenire attivamente nel progetto “Vagone Creativo”. Accompagnati da un gruppo di esperti – professionisti della Facoltà di Architettura, personale dell’associazione Archetipo e operatori di Coop21 – i ragazzi potranno costruire in prima persona programmi e attività culturali, disponendo di un budget specifico e avendo a propria disposizione gli spazi della “Carrozza 10” ricavati dall’intervento di rigenerazione urbana condotto dal Comune nei mesi scorsi. L’obiettivo finale è la costituzione di un gruppo di giovani in grado di elaborare autonomamente progetti e contenuti culturali originali, a beneficio di tutta la comunità.

Sindaco Casini: «Sono sicuro che questi corsi aiuteranno tante ragazze e ragazzi del nostro territorio»

«Siamo davvero orgogliosi – dichiara il sindaco Francesco Casini – di questo progetto che permetterà il coinvolgimento delle fasce più giovani ma anche più fragili della nostra popolazione, attraverso progetti artistici e culturali di assoluto valore e attualità. Sono sicuro che questi corsi aiuteranno tante ragazze e ragazzi del nostro territorio ad alimentare la propria passione e magari anche a trasformarla in una professione».

Le lezioni

Il primo appuntamento di presentazione del progetto sarà mercoledì 1° dicembre alle 18:30 alla “Carrozza 10” di Antella in Via Montisoni, 12. Le lezioni vere e proprie inizieranno invece giovedì 9 dicembre nei locali di Isoma (Via Peruzzi, 44) e proseguiranno ogni martedì dalle 18:00 alle 20:00 fino all’evento finale previsto per il 4 marzo 2022 sempre alla “Carrozza 10”, quando i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso durante il corso.

Durante le lezioni sarà possibile apprendere nozioni teoriche sui vari supporti musicali (dal vinile alle piattaforme streaming), sul diritto d’autore e sulle modalità di promozione delle proprie opere, ma anche consigli pratici su come mixare con giradischi, mixer e programmi di produzione come Ableton live.

«Attraverso questo primo corso e poi con l’evolversi del progetto “Vagone Creativo” – affermano gli assessori alla cultura Eleonora Francois e alle politiche giovanili Francesco Pignotti – potremo offrire ai nostri concittadini più giovani una bella opportunità formativa, in modo totalmente gratuito. È un progetto nato dal confronto con molti ragazzi e ragazze, che oggi inizia a concretizzarsi con un grande gioco di squadra tra le istituzioni pubbliche e le realtà sociali e culturali del territorio». Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@coop21.it o telefonare al numero 338 4846321.