FIRENZE – Si collegherà in video e proverà a far sentire la sua voce e la sua presenza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della manifestazione per la pace che si svolgerà domani a Firenze in piazza Santa Croce, dove sarà allestito un maxi schermo 6 metri.

Cities stand with Ukraine, Nardella lancia la manifestazione delle città europee

Previsto anche un collegamento con il sindaco di Kiev Vitalij Klyèko. Attese migliaia di persone alla manifestazione delle città europee a favore dell’Ucraina, con lo slogan ‘Cities stand with Ukraine’, con un abbraccio, una catena umana o un momento comune aperto a ucraini ma anche a russi, per chiedere di far cessare le armi.

La manifestazione è stata proposta dal sindaco di Firenze Dario Nardella in qualità di presidente di Eurocities, a Marsiglia durante il summit europeo delle regioni e delle città organizzato dal Comitato delle regioni. Nardella ha scritto una lettera a tutte le città aderenti a Eurocities, oltre 200 in tutta Europa, che rappresentano 38 paesi e oltre 130 milioni di persone.