SIENA – Siena prova ad attingere a piene mani dal Pnrr. Dopo i 20 milioni già finanziati, il Comune ha chiesto altri 5 milioni per interventi che riguardano asili, palestre e messa in sicurezza di alcuni edifici comunali.

“Un ulteriore segnale – ha affermato il sindaco di Siena, Luigi De Mossi – della capacità di questa amministrazione di partecipare a bandi e finanziamenti da mettere a disposizione della nostra comunità. E’ la migliore risposta a chi parla di un Comune isolato e senza idee. Ringrazio per questo gli uffici che hanno lavorato anche a questi bandi”.

Per quanto riguarda la ‘missione 4’ del Piano nazionale di resilienza e ripresa, quella relativa a istruzione e ricerca, l’amministrazione ha presentato un progetto del valore di 1 milione e 400mila euro per la struttura in viale Vittorio Emanuele che ospita gli asili Ape Giramondo e Albero dei sogni. Ulteriori 670mila euro sono stati richiesti per l’asilo nido La Pimpa, in strada di Renaccio. Sempre all’interno dello stesso ambito del Pnrr, il Comune ha inviato una richiesta per 2 milioni e 420mila euro per la costruzione di una palestra all’interno della scuola di Strada di Presciano.

Infine l’amministrazione ha inviato un progetto per il quartiere San Miniato, in particolare per il rifacimento e la messa in sicurezza delle coperture e percorsi relativi ai parcheggi pubblici di via Di Vittorio e di via Nenni. Si tratta in questo caso di due interventi del valore di 1 milione e 330mila euro, di cui 989mila euro richiesti a finanziamento.