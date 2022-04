FIRENZE – A Firenze si terrà la conferenza europea sui giovani, il prossimo 23 settembre. Ad annunciarlo, con un tweet, il sindaco Dario Nardella: “A Bruxelles Pes, group committee of the Regions, e European committee of the Regions ha deciso all’unanimità di organizzare a Firenze la conferenza europea sui giovani il 23 settembre – scrive Nardella -. Un’opportunità per la Toscana e Firenze per lanciare iniziative per i giovani che durante la pandemia hanno pagato un prezzo altissimo”.