FOLLONICA – Elisa, Sangiovanni, Ghali, Rkomi e Tommaso Paradiso: sono alcuni degli artisti che animeranno il Follonica Summer Nights, in programma dal 28 luglio al 19 agosto a Follonica (Grosseto).

Ad aprire il festival sarà il concerto di Tommaso Paradiso, seguirà il Back to the future Live tour di Elisa il 29 luglio, e il 4 agosto sarà la volta di Sangiovanni con il suo Cadere Volare Live. Il 9 agosto tappa del tour di Ghali Estate Tour, e il 17 agosto Rkomi. Il giorno successivo appuntamento con l’amatissimo Grease il Musical e il 19 agosto Jonathan Canini ci sarà con ‘Cappuccetto rozzo’.

“Follonica si prepara ad ospitare una nuova edizione del Follonica Summer Nights e finalmente, da quest’anno, è possibile organizzare una rassegna ancora più ampia rispetto alle edizioni precedenti – sottolinea il sindaco Andrea Benini -, con grandi nomi della scena musicale e artistica. L’assegnazione del bando che si è concluso poche settimane fa ha infatti la durata di tre anni: in questo modo la rassegna potrà crescere, con eventi che potranno essere organizzati anche in periodi diversi rispetto ai mesi di luglio o agosto. Questa manifestazione si è ormai consolidata come una delle principali rassegne artistiche dell’estate toscana, grazie ad un programma di altissima qualità, fatto di concerti e spettacoli. Insomma, abbiamo voluto alzare ancora di più l’asticella”.