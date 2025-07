Tempo lettura: < 1 minuto

PISA Il litorale pisano festeggia l’arte di Giancarlo Giannini. Venerdì 25 luglio il celebre attore salirà sul palco di Eliopoli a Calambrone per ricevere il premio alla carriera.

Negli anni il riconoscimento è stato assegnato a Marisa Laurito, Mogol, Michele Placido, Giuliana De Sio, Ornella Muti, Ronn Mos.

Giancarlo Giannini può vantare una carriera incredibile, con 6 David di Donatello, 6 Nastri d’argento, 5 Globi d’oro, candidato al premio Oscar nel 1977 con “Pasqualino Settebellezze” di Lina Werthmuller e con parti significative in film quali “Casino Royale” e “Quantum of Solace”. È anche il doppiatore di attori quali Al Pacino e Jack Nicholson. Dal 2023 ha una stella in Hollywood Wall of fame in Los Angeles.

“Il Premio alla carriera 2025 se lo merita tutto e siamo onorati di poterlo avere con noi, poterlo conoscerlo bene oltre al ricordo dei suoi lavori in tv e al cinema come da anni si fa a Eliopoli summer con questi personaggi che hanno solcato il nostro palco”, è il commento degli organizzatori. IL premio sarà consegnato dall’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, la serata condotta dal giornalista Massimo Marini.