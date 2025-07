Tempo lettura: < 1 minuto

SOVICILLE – Una lettera, a firma del Sindaco Giuseppe Gugliotti, indirizzata all’amministratore unico di Enac Servizi Ingegner Marco Trombetti per invitarlo ufficialmente a Sovicille ad illustrare il progetto di riqualificazione dell’Aeroporto di Ampugnano, in un incontro istituzionale “alla presenza anche della Regione Toscana, della Provincia di Siena, degli altri Comuni della Provincia, delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei cittadini”. (LEGGI)

“In questi giorni sono stato contattato da un gran numero di persone, come da diverse associazioni di categoria e da altri soggetti istituzionali – sottolinea il Sindaco Gugliotti – che mi chiedevano informazioni in merito al progetto di Enac Servizi. Mio malgrado, sono stato costretto a riferire loro di non possedere dettagli in più rispetto a quelli apparsi sulla stampa, ma ho promesso che mi sarei fatto parte diligente per organizzare un incontro istituzionale che consenta di attivare un confronto serio e il più possibile partecipato sull’idea progettuale di Enac Servizi”.

Incontro per il quale il Comune ha richiesto a Enac Servizi una data, ma comunque – si sottolinea nella lettera – “da tenersi in tempi brevi”.